Михаил Кержаков: мои комплименты «Химкам» — очень смелый футбол, стиль Гогниева

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». «Зенит» одержал победу со счётом 3:2.

«Виноваты прежде всего сами мы. Мои комплименты «Химкам» — очень смелый футбол. Мы понимали, что команда умеет открываться, играть в атакующий футбол. Стиль Гогниева, можно сказать. Мы после второго гола расслабились. На одни и те же грабли наступаем постоянно», — передаёт слова Михаила Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков после 19 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 13 очков.