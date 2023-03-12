Малком: понимаю многие вещи на русском языке, но свободно говорить не могу
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Нападающий «Зенита» Малком рассказал об изучении русского языка. Ранее Малком получил гражданство Российской Федерации.
«Собираюсь ли учить русский? Иногда звучат вопросы, которые я уже слышал, или слова, которые знаю. Общий смысл мне становится понятен даже без перевода. На поле с Караваевым играем на одном правом фланге и общаемся практически всегда на русском, а иногда на английском. Многие вещи понимаю, но свободно говорить не могу», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Малком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 19 матчей, в которых забил 16 голов и оформил пять результативных передач. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков после 19 матчей.
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