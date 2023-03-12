Малком: понимаю многие вещи на русском языке, но свободно говорить не могу

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об изучении русского языка. Ранее Малком получил гражданство Российской Федерации.

«Собираюсь ли учить русский? Иногда звучат вопросы, которые я уже слышал, или слова, которые знаю. Общий смысл мне становится понятен даже без перевода. На поле с Караваевым играем на одном правом фланге и общаемся практически всегда на русском, а иногда на английском. Многие вещи понимаю, но свободно говорить не могу», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Малком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 19 матчей, в которых забил 16 голов и оформил пять результативных передач. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков после 19 матчей.