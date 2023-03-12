«Мальорка» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 25-го тура Ла Лиги

Сегодня, 12 марта, завершился матч 25-го тура, в котором «Мальорка» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Гости открыли счёт уже в дебюте встречи, когда на третьей минуте нападающий Карлос Фернандес реализовал момент после передачи Давида Сильвы.
Гол Фернандеса:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Хозяева смогли сравнять счёт только в начале второго тайма — на 50-й минуте это сделал корейский форвард Ли Кан Ин, ассистировал ему Абдон Пратс.
Гол Ли Кан Ина:
В оставшееся время команды голов больше не забили, и матч закончился со счётом 1:1. В концовке гости остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Микеля Мерино.
Ничья позволила «Реалу Сосьедад» набрать 45 очков и закрепиться на четвёртой строчке турнирной таблицы. «Мальорка», у которой теперь 32 очка, осталась на 10-м месте.
В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Эльче», а «Мальорка» с «Бетисом». Оба матча пройдут 19 марта.
- 12 марта 2023
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