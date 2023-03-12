Каземиро будет дисквалифицирован на четыре матча после второй красной карточки в сезоне

В эти минуты проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

На 34-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. После использования системы VAR арбитр заменил жёлтую карточку на красную. Каземиро будет дисквалифицирован на четыре матча, так как получил уже вторую красную карточку в сезоне.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей.

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