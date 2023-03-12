Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнирная таблица РПЛ после 19-го тура: «Локомотив» поднялся из зоны стыковых матчей

По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли «Химки» (3:2). На втором месте остался московский «Спартак» (40), который в эти выходные одержал победу в матче с «Факелом» (3:2). «Ростов» (38), победивший «Пари Нижний Новгород» (2:1), находится на третьей строчке.

На четвёртом месте располагается «Динамо» (32). Бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 1:3. ЦСКА (32) разгромил «Крылья Советов» (4:0) и остался на пятой строчке. Далее располагается «Ахмат» (29), который проиграл «Локомотиву» (0:1). Седьмую строчку занимает «Краснодар» (29). «Оренбург» (28) разгромил «Сочи» (4:0) и находится на восьмом месте.

На девятой строчке располагается «Сочи» (28), ниже «Урал» (25), который с минимальным счётом обыграл «Торпедо» (1:0). Далее «Крылья Советов» (20) и «Локомотив» (19).

Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Пари Нижний Новгород» (19). На 14-й строчке находится «Факел» (14). В зоне вылета находятся «Химки» (13) и «Торпедо» (7).