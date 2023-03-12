Видеообзор победы «Ростова» в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» встречался с «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине счёт открыли хозяева: на 55-й минуте отличился защитник Андрей Лангович. На 64-й минуте нападающий гостей Тимур Сулейманов сравнял счёт. На 90+4-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал 11-метровый удар и принёс своей команде победу — 2:1.

«Ростов» набрал 38 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» с 19 очками опустился на 13-е место в зону стыковых матчей.