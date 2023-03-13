«Постоянные просмотры разрывали игру на куски». Горлов — о матче с «Ростовом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов ответил на вопрос о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

«Что скажу о назначенном пенальти и других судейских решениях после просмотра VAR? Я не хочу это комментировать. Каждый должен делать свою работу. Компетентные органы разберутся. Постоянные просмотры разрывали игру на куски. Решения приняты, но они должны быть справедливыми. А нам уже нужно думать о следующем матче», — приводит слова Горлова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

«Ростов» набрал 38 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» с 19 очками опустился на 13-е место в зону стыковых матчей.