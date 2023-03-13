Гендиректор «Шахтёра» — о будущем Мудрика: в «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал перспективы игрока «Челси» Михаила Мудрика в лондонском клубе.

«Я бы не сказал, что клуб продал Мудрика на пике развития его таланта. Но мы его продали на пике финансовом. В «Челси» прекрасно понимают его потенциал.

Это английская Премьер-лига. Сразу туда ворваться и показать свой уровень очень сложно. Вокруг него такие же, как он, звёзды, но с намного большим опытом. Но в клубе знают цену ему. Мы на связи со спортивным директором «Челси», время от времени я переписываюсь с собственниками клуба. Они всё прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках.

Просто с ним нужно работать, он сам по себе не может существовать. На него должны играть. Пока, наверное, сложно заставить тех аксакалов играть на Мудрика. Но когда они его почувствуют, увидят его возможности, всё поменяется.

Да, он попал в сложное время в «Челси», в переходной период. Строится новая команда, новые собственники, все новое. Не всё получается. Поэтому может казаться, что не туда перешёл. Ничего подобного. Надо просто смотреть вперёд. Я вас уверяю – это будет второй «Манчестер Сити» в будущем. В «Челси» ещё многое изменится. Нужно время», – приводит слова Палкина ua.tribuna.com.

Зимой Мудрик перешёл из «Шахтёра» в «Челси» за € 70+30 млн. Игрок отдал 1 голевой пас в 7 матчах за лондонский клуб.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»: