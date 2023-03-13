«Барселона» и «Реал» имели бы равное количество очков в Ла Лиге без вмешательства VAR

«Барселона» и «Реал» имели бы равное количество очков в Ла Лиге без вмешательства видеосистемы помощи арбитрам.

Как сообщает аналитик Педро Мартин в своём «твиттере», за счёт решений, принятых с помощью системы VAR, «Барселона» заработала 4 очка. «Реал», в свою очередь, потерял 5 очков. Без изменения решений с помощью видеосистемы после 25 туров «Барселона» и «Реал» набрали бы в Ла Лиге по 61 очку.

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. На 87-й минуте главный арбитр Хиль Мансано с помощью VAR отменил гол Иньяки Уильямса из-за игры рукой Икера Муниаина в борьбе за мяч.

«Барселона» набрала 65 очков в турнирной таблице чемпионата Испании и оторвалась от «Реала» на девять баллов. Очное противостояние команд пройдет 19 марта в рамках 26-го тура Ла Лиги.

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