«Барселона» и «Реал» имели бы равное количество очков в Ла Лиге без вмешательства VAR

«Барселона» и «Реал» имели бы равное количество очков в Ла Лиге без вмешательства видеосистемы помощи арбитрам.
Как сообщает аналитик Педро Мартин в своём «твиттере», за счёт решений, принятых с помощью системы VAR, «Барселона» заработала 4 очка. «Реал», в свою очередь, потерял 5 очков. Без изменения решений с помощью видеосистемы после 25 туров «Барселона» и «Реал» набрали бы в Ла Лиге по 61 очку.
В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. На 87-й минуте главный арбитр Хиль Мансано с помощью VAR отменил гол Иньяки Уильямса из-за игры рукой Икера Муниаина в борьбе за мяч.
«Барселона» набрала 65 очков в турнирной таблице чемпионата Испании и оторвалась от «Реала» на девять баллов. Очное противостояние команд пройдет 19 марта в рамках 26-го тура Ла Лиги.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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