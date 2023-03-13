Хави отреагировал на акцию протеста болельщиков «Атлетика» против «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави остался недоволен поведением болельщиков «Атлетика» (1:0), которые устроили акцию протеста против каталонского клуба во время матча 25-го тура чемпионата Испании.

«Я уважаю публику «Сан-Мамес». Они всегда относились ко мне очень хорошо, и эта атмосфера враждебности по отношению к «Барселоне» меня удивляет и огорчает. Заранее судить — плохо для общества.

Мы играли 75 минут на хорошем уровне, но на таком стадионе, как «Сан-Мамес», естественно приходится страдать, потому что они много прессингуют. Это золотая победа. Мы сохранили отрыв в девять очков. Мы уверенно подходим к матчу с «Реалом». Это три очень важных момента. Но прежде всего нам нужно улучшить атакующую игру», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, болельщики «Атлетика» бросали фальшивые купюры, на которые было написано «Мафия». Также по ходу матча они скандировали, что «Барселона» должна отправиться в Сегунду из-за дела о судьях.

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