Marca: «Реал» устал от неопределённости Мбаппе и не заинтересован в трансфере игрока

Руководству мадридского «Реала» надоела неопределённость нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе относительно его будущего, сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридцы уже устали от ситуации с возможным подписанием Мбаппе, в клубе теперь имеют недоверие к словам Килиана. Летом Реал не планирует бороться за француза, если он решит покинуть «ПСЖ». В то же время «Реал» понимает, что «ПСЖ» никогда не пойдёт на уменьшение своих требований по Мбаппе. Поэтому «сливочные» не хотят летом вести переговоры с парижанами о покупке футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и три результативные передачи.

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