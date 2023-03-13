Marca: «Реал» устал от неопределённости Мбаппе и не заинтересован в трансфере игрока
Поделиться
Руководству мадридского «Реала» надоела неопределённость нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе относительно его будущего, сообщает Marca.
По сведениям источника, мадридцы уже устали от ситуации с возможным подписанием Мбаппе, в клубе теперь имеют недоверие к словам Килиана. Летом Реал не планирует бороться за француза, если он решит покинуть «ПСЖ». В то же время «Реал» понимает, что «ПСЖ» никогда не пойдёт на уменьшение своих требований по Мбаппе. Поэтому «сливочные» не хотят летом вести переговоры с парижанами о покупке футболиста.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и три результативные передачи.
Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе
Комментарии
- 13 марта 2023
-
06:03
-
05:46
-
05:37
-
05:36
-
04:56
-
04:07
-
03:54
-
03:41
-
02:57
-
02:57
-
02:48
-
02:25
-
01:56
-
01:28
-
00:58
-
00:48
-
00:40
-
00:39
-
00:32
-
00:21
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 12 марта 2023
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:41
-
23:36
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:14
-
23:09
-
23:05
Партнерский контент