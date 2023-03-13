Главный тренер сборной Германии рассказал о будущем Томаса Мюллера в команде

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о перспективах нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера в национальной команде.

«Я обсуждал с Томасом то, что он не будет вызываться на матчи в марте и июне. Но это не означает, что его карьера в сборной Германии окончена или что он не будет играть никакой роли на Евро. Он воспринимает данную ситуацию так же, как и я: если ты игрок национальной команды, то ты не уходишь на пенсию. Ты либо получишь вызов, либо нет. Зачем мне закрывать двери перед таким игроком? Посмотрите на его роль в «Баварии». Он очень важный игрок, и я очень рад за него», — приводит слова Флика Süddeutsche Zeitung.

После провального для сборной Германии чемпионата мира 2022 года в Катаре Мюллер размышлял о завершении карьеры в национальной команде, однако принял решение продолжать выступления на международном уровне.

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