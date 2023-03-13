Главный тренер сборной Германии рассказал о будущем Томаса Мюллера в команде

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о перспективах нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера в национальной команде.
«Я обсуждал с Томасом то, что он не будет вызываться на матчи в марте и июне. Но это не означает, что его карьера в сборной Германии окончена или что он не будет играть никакой роли на Евро. Он воспринимает данную ситуацию так же, как и я: если ты игрок национальной команды, то ты не уходишь на пенсию. Ты либо получишь вызов, либо нет. Зачем мне закрывать двери перед таким игроком? Посмотрите на его роль в «Баварии». Он очень важный игрок, и я очень рад за него», — приводит слова Флика Süddeutsche Zeitung.
После провального для сборной Германии чемпионата мира 2022 года в Катаре Мюллер размышлял о завершении карьеры в национальной команде, однако принял решение продолжать выступления на международном уровне.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии
- 13 марта 2023
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:33
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:16
-
09:09
-
09:08
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
07:27
-
06:57
-
06:20
-
06:03
-
05:46
-
05:37
-
05:36
-
04:56
-
04:07