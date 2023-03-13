Тарасов призвал околофутбольных фанатов не избивать детей из ЧВК «Рёдан»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов обратился к околофутбольным фанатам с просьбой не избивать детей и подростков из ЧВК «Рёдан». Футболист считает, что недавно появившаяся субкультура — это способ самовыражения, желание выделиться из общей массы. По мнению Тарасова, это не повод для рукоприкладства.
«Хочу обратиться к парням из околофутбола. Давайте так: дети – это всегда дети. Все мы были когда-то молодые. И это поколение, вы знаете, любит все яркое, любит как-то выделяться, но это точно не повод их бить. Ребят, давайте оставим парней и будем жить дружно. Я вас очень прошу, прислушайтесь ко мне», — приводит слова Дмитрия Тарасова интернет-портал «Народные новости».
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