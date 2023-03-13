Слуцкий: у «Спартака», кроме Промеса, все иностранцы являются игроками ротации

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о роли замен для наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля по ходу матчей.
«Абаскаль влияет на игру заменами? Обратите внимание, практически все легионеры, за исключением Промеса, — игроки ротации. Естественно, когда ты выходишь на утомлённый «Факел», с пятью заменами, по такой погоде, очень сильное значение имеет победа», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает в Российской Премьер-Лиге второе место, набрав в 19 матчах 40 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В Фонбет Кубке России «Спартак» играет в плей-офф Пути РПЛ с «Уралом», до этого пройдя «Локомотив».
Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми. Видеоролик:
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