Леонид Слуцкий высказался о положении команд в Российской Премьер-Лиге

Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Восемь очков между «Зенитом» и «Спартаком» — солидная разница. Отыгрывается всё, при условии, что «Зенит» будет терять очки. Если он не потерял их в матче с «Химками», где казалось, что это возможно, то будет совсем сложно. Думаю, будет напряжённая борьба за места с третьего по 10-е, мы видим плотную группу.
Очень интересные события развиваются внизу таблицы. Если, кажется, «Торпедо» может спасти только чудо и вера президента клуба, то «Химки», «Факел», «Пари НН», «Локомотив» и «Крылья» будут бороться за то, чтобы не занять оставшиеся три места, одно из которых вылетает напрямую, два других — позволят сохранить командам прописку в РПЛ в стыковых матчах», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 13 марта 2023
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