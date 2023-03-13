Леонид Слуцкий рассказал, за счёт чего «Зенит» сумел вырвать победу у «Химок» в матче РПЛ

Тренер Леонид Слуцкий прокомментировал исход игры между «Зенитом» и «Химками» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» доминировал, играл качественно, забил два мяча в полубыстрых атаках. После этого у команды было два стопроцентных эпизода, остаётся удивляться, как свой момент не забил Далер Кузяев. Счёт 2:0, болельщику кажется, что это уверенная победа, но футболисты знают: стоит отыграть один мяч, сразу начинаются разбросы, шатания, неуверенность. 1:0 всегда легче держать, потому что не теряешь уровень концентрации.

Те эпизоды, которые позволил «Зенит» в обороне при счёте 2:0, — из-за расслабленности на несколько минут. «Зенит» — большая команда, способная дожимать даже такие матчи. Обычно, если ты уходишь с 0:2, психологическое преимущество у команды, которая отыгралась», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.