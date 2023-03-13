Баньяк — об Алипе: стоит в чём-то оступиться — превращаешься для всех в дерьмо

Новичок «Пари Нижний Новгород» Франк Баньяк высказался о защитнике петербургского «Зенита» Нуралы Алипе. Футболисты вместе выступали за казахстанский «Кайрат».

«Достаточно ли Алип хорош для «Зенита»? Качественный игрок. Молодой, есть над чем работать, но свои качества при нём. Раз «Зенит» его подписал, значит, разглядел потенциал. Снова критика из-за ошибок? Говорю же, стоит тебе в чём-то оступиться, ты превращаешься для всех в дерьмо», — приводит слова Баньяка Sport24.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Нуралы Алип провёл в составе «Зенита» девять матчей и не отметился в них результативными действиями. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 матчах.