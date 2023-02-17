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Алип: в Казахстане стало больше болельщиков «Зенита» после моего перехода

Алип: в Казахстане стало больше болельщиков «Зенита» после моего перехода
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что в Казахстане увеличилось число болельщиков санкт-петербургской команды после его перехода в стан сине-бело-голубых.

«Как только прилетел в Казахстан, мой первый тренер сказал, что будет встреча с ребятами из молодёжных и юношеских команд. Он сейчас директор школы при футбольном клубе «Каспий» в Актау. Сказал: обязательно покажешь медаль чемпиона России, расскажешь про «Зенит», пусть с тобой пофотографируются. В итоге действительно собрались в большом зале, много вопросов было.

Думаю, после моего перехода в «Зенит» болельщиков сине-бело-голубых в Казахстане стало больше. Мне много пишут, поздравляют с победами. Иногда непросто всем отвечать, поэтому даже отключил комментарии. Но я в принципе не так часто сижу в соцсетях», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».

Алип перешёл в «Зенит» зимой 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. Через год клубы договорились о полноценном трансфере защитника.

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