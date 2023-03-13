В РФС сообщили, что Россия обсуждает возможность участия в товарищеском турнире в Азии

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная страны по футболу обсуждает возможность участия в товарищеском турнире в Азии. Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.
«В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.
- 13 марта 2023
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