«Глоток свежего воздуха». Шишкин — о возможном участии сборной России в турнире в Азии

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.
«Было много разговоров, что из-за политической ситуации сборная не может играть на прежнем уровне. Я сторонник искать во всём какой-то позитив. Раз сложилась такая ситуация, то сборная и руководство РФС ищет какие-то варианты. Я думаю, что на сегодняшний день принять участие в турнире в Азии — это оптимальный вариант. Если всё будут проходить в формате турнира, то почему бы и нет. Это всё же лучше, чем просто проводить сборы и товарищеские встречи, на которых нет никаких перспектив. А тут всё-таки будет турнир — в том числе будет больше интереса со стороны болельщиков. И для самой сборной это будет глоток свежего воздуха. Ребята вспомнят, что такое настоящие официальные матчи», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
- 13 марта 2023
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