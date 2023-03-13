Павел Погребняк не уверен, что сборная России сыграет на турнире в Азии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк сомневается, что национальная команда сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Я немного некомпетентен в этом вопросе. Мне кажется, что сейчас так всё меняется и каждый день какие-то новые новости и истории. Я бы не стал забегать вперёд, что сборная России прям точно примет участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Непредсказуемое время. Не знаю, что будет», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отмечается, что своё подтверждение для участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.