Павел Погребняк не уверен, что сборная России сыграет на турнире в Азии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк сомневается, что национальная команда сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
«Я немного некомпетентен в этом вопросе. Мне кажется, что сейчас так всё меняется и каждый день какие-то новые новости и истории. Я бы не стал забегать вперёд, что сборная России прям точно примет участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Непредсказуемое время. Не знаю, что будет», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отмечается, что своё подтверждение для участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.
- 13 марта 2023
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