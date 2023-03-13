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Футболистка «Динамо»: не все в Англии хотели моего перехода. Но не из-за отношения

Футболистка «Динамо»: не все в Англии хотели моего перехода. Но не из-за отношения
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Бывшая футболистка «Локомотива» Марина Фёдорова объяснила, почему взяла паузу после ухода из клуба и почти месяц тренировалась индивидуально. Также она рассказала о сорвавшемся переходе в один из клубов Англии.

«Я ждала решения из Англии. До самого закрытия трансферного окна агенты работали над переходом, всё шло нормально. Но, как я поняла, не все в руководстве клуба были за то, чтобы меня подписать. Не из-за отношения, а скорее из-за документации.

Тренер был во мне заинтересован. Не буду говорить, что за клуб, раз не получилось. Пока ждала, я тренировалась индивидуально с тренером в Москве», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»:

«Работали над переходом в Англию до самого закрытия окна». Уникальная футболистка «Динамо» «Работали над переходом в Англию до самого закрытия окна». Уникальная футболистка «Динамо»
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