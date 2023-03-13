Чернов: забиваем много, хотелось бы меньше пропускать. После 2:0 надо было закрывать игру
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2). Игрок пропускал матч из-за травмы.
«Самое главное, что выиграли. Не знаю, можно ли говорить о каком-то спаде — забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать и заканчивать со спокойной душой такие матчи. После 2:0 надо было просто закрывать игру, и всё», — сказал Чернов в интервью «РБ Спорт».
«Спартак» первым забил два мяча, но в концовке первого тайма позволил сопернику отыграться. Во втором тайме красно-белые всё же смогли добыть победу. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Факел» находится на 14-м месте.
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