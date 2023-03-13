Роман Зобнин прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил победу команды над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Выиграли — всё хорошо. Три очка, двигаемся дальше! Мы ожидали, что матч с «Факелом» будет таким тяжёлым. Да и поле было не лучшего качества. Пропустили к концу первого тайма два мяча, поэтому вторая половина игры получилась непростой.
Три игры подряд «Спартак» пропускает два мяча дома? Это расслабленность, будем работать над этим. Жёлтая перед перерывом? Я её получил за разговоры с судьёй. В целом игрой я доволен — у нас было много голевых моментов. Самое главное, что нам удалось проявить характер в концовке игры — мы забили победный мяч», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
13:54
-
13:30
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:21
-
13:16
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:51
-
12:50
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:44
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
11:04
-
10:56
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
Партнерский контент