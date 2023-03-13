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Сергей Юран: У «Спартака» нет спада — с такими командами, как «Факел», очень сложно играть

Сергей Юран: У «Спартака» нет спада — с такими командами, как «Факел», очень сложно играть
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Тяжёлый матч для красно-белых. Есть ли спад у «Спартака»? Нет, почему? Это футбол, «Факел» — бойцы, за счёт характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как «Факел», очень сложно играть. С командами выше классом проще, потому что они играют в футбол при всем уважении к «Факелу». А с такими соперниками действительно непросто, но «Спартак» со своей задачей справился, победил», — сказал Юран в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» находится на втором месте. «Факел» занимает 14-е место.

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