Сергей Юран: У «Спартака» нет спада — с такими командами, как «Факел», очень сложно играть

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Тяжёлый матч для красно-белых. Есть ли спад у «Спартака»? Нет, почему? Это футбол, «Факел» — бойцы, за счёт характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как «Факел», очень сложно играть. С командами выше классом проще, потому что они играют в футбол при всем уважении к «Факелу». А с такими соперниками действительно непросто, но «Спартак» со своей задачей справился, победил», — сказал Юран в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» находится на втором месте. «Факел» занимает 14-е место.