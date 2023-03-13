Экс-тренеры «Барселоны» Энрике и Вальверде дадут показания по «делу Негрейры»

Бывшие наставники «Барселоны» Луис Энрике и Эрнесто Вальверде, возглавлявшие сине-гранатовых в разные периоды прошлого десятилетия, дадут показания по «делу Негрейры». Как сообщает издание Sport.es, каталонская прокуратура вызовет их для объяснений, знали ли они о существовании судейских анализов, которые предоставляли для клуба.

Напомним, «Барселону» обвиняют в коррупции из-за выплаты руководством около € 7,3 млн бывшему вице-президенту Арбитражного технического комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год. Сам Негрейра утверждает, что сине-гранатовые платили ему за консультации касательно судей, которые должны были работать на матчах команды.

Президент каталонцев Жоан Лапорта отрицает все обвинения в коррупции, заявив, что в данный момент все, в том числе и другие клубы, участвуют в кампании против чести «Барселоны».

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