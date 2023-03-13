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Источник: «Газпром» станет спонсором чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии

Источник: «Газпром» станет спонсором чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии
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«Газпром» станет спонсором первого чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года. Об этом сообщает Metaratings.

В турнире примут участие все шесть членов ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Ранее сообщалось, что сборная России также будет играть в соревновании. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турниров под своей эгидой. В 2022 году россияне провели три товарищеских матча, обыграв Кыргызстан (2:1) и сыграв вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).

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