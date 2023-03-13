Сергей Веденеев — о сборной России: цепляемся за Европу, но все понимают — толку не будет

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможное участие сборной России в соревновании Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), которое должно пройти в период с 9 по 21 июня 2023 года.

«Принять участие в товарищеском турнире в Азии — хорошая идея. Чем раньше мы смиримся, что Европа осталась в стороне, тем быстрее мы обретём нормальное лицо. Как мне кажется, чем быстрее мы обратим свой взгляд в сторону Азии, тем лучше.

Цепляемся руками и ногами за Европу, но все понимают, что толку от этого никакого не будет, пока всё не наладится. Нужно быстрее выходить на подобные товарищеские игры», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.