Сергей Веденеев — о сборной России: цепляемся за Европу, но все понимают — толку не будет
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможное участие сборной России в соревновании Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), которое должно пройти в период с 9 по 21 июня 2023 года.
«Принять участие в товарищеском турнире в Азии — хорошая идея. Чем раньше мы смиримся, что Европа осталась в стороне, тем быстрее мы обретём нормальное лицо. Как мне кажется, чем быстрее мы обратим свой взгляд в сторону Азии, тем лучше.
Цепляемся руками и ногами за Европу, но все понимают, что толку от этого никакого не будет, пока всё не наладится. Нужно быстрее выходить на подобные товарищеские игры», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
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