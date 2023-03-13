«Немного не хватило». Инвестор «Химок» Садыгов — о поражении в матче с «Зенитом»
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Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов поделился мнением о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3). Победный гол санкт-петербургский клуб смог забить только на 91-й минуте усилиями бразильского полузащитника Густаво Мантуана.
«В целом неплохо сыграли с «Зенитом». С виду «Химкам» немного не хватило», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».
Подмосковный клуб находится на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата в зоне вылета, имея в активе 13 очков по итогам 19 встреч. В следующем туре команда Спартака Гогниева встретится с «Ростовом», матч пройдёт 19 марта. После этого РПЛ прервётся на игры сборных, и следующий тур пройдёт 2 апреля — в этот день «Химки» примут «Краснодар».
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