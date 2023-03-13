«ПСЖ» планирует избавиться от пятерых игроков, чтобы избежать санкций
Поделиться
Пятеро игроков «ПСЖ» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Летом клуб будет работать в условиях финансовых ограничений — парижане уже были оштрафованы и должны сократить дефицит бюджета в течение следующих трёх лет, чтобы избежать дальнейших санкций. «ПСЖ» могут покинуть Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат, а также молодой нападающий Уго Экитике, несмотря на веру спортивного советника Луиша Кампуша в потенциал игрока. Подписание контракта с Серхио Рамосом зависит не только от его выступления, но и от перехода в клуб словацкого защитника Милана Шкриньяра.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая идущий вторым «Марсель» на 10 очков.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
23:01
-
22:51
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:04
-
20:00
-
19:45
Партнерский контент