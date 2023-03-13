«ПСЖ» планирует избавиться от пятерых игроков, чтобы избежать санкций

Пятеро игроков «ПСЖ» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Летом клуб будет работать в условиях финансовых ограничений — парижане уже были оштрафованы и должны сократить дефицит бюджета в течение следующих трёх лет, чтобы избежать дальнейших санкций. «ПСЖ» могут покинуть Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат, а также молодой нападающий Уго Экитике, несмотря на веру спортивного советника Луиша Кампуша в потенциал игрока. Подписание контракта с Серхио Рамосом зависит не только от его выступления, но и от перехода в клуб словацкого защитника Милана Шкриньяра.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая идущий вторым «Марсель» на 10 очков.