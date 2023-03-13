И. Федотов: судья Чебан не готов к РПЛ, с ним не работали. У детей чиновников такое бывает

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Чебана, который обслуживал матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Оренбургом» (0:4). Для Чебана это был первый опыт арбитража в рамках элитного дивизиона чемпионата России.

«Чебан ещё не обучен, не воспитан в плане судейства, не понимает, что делает, часто перепрыгивал через мячи, неверно занимал позицию. Он не готов к РПЛ, потому что с ним не работали. К сожалению, такое бывает, когда дети чиновников куда-то приходят. Инспекторы ФНЛ консультируются со мной и спрашивают насчёт судей. Так вот, они боялись и завышали Чебану оценки. Сами звонили мне и говорили об этом. Например, работает Чебан, и они спрашивают: «Что это?» Я говорю: «Это 11-метровый. Он не назначил». «Что мне с ним делать?» — «Ничего, это отрицательная оценка». «Я не могу» — «Ну раз не можешь, то не звони мне».

Это точно не человек Премьер-Лиги — он сырой и не готов. Скажу больше, с ним даже не надо работать. Это арбитр для первого дивизиона. Команды оттуда скажут: «Зачем он нам нужен?» Согласен, зачем он вам нужен? Не нужен. Значит, убирайте его дальше, во второй дивизион. Там то же самое скажут. Значит, вообще убирайте его. Чебан не обучен, не знает движения, куда уходить — он ничего не знает», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.