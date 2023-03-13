Рапопорт: надо отдать должное «Химкам» в матче с «Зенитом». Гогниев неплохо отработал

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт объяснил, почему у петербургской команды возникли проблемы в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

«Химки» в этой игре прилично выглядели. Уже к перерыву у них было преимущество по владению мячом. «Зенит», в отличие от предыдущих матчей, несобранно играл в обороне. Может, не ждали от «Химок» такой игры, дали шанс им перехватить инициативу. Когда сопернику даёшь возможность «дышать», у него появляется время на принятие решений. Чуть отпустишь вожжи — набрать ход потом сложно. Это еще хорошо, что удалось забить перед самым финальным свистком.

Надо отдать должное «Химкам». Гогниев неплохо отработал. Его все критикуют, сам он человек не очень сдержанный. В «Химках» сейчас много новичков, фактически это новая команда. И она едва не отняла у «Зенита» очки в Петербурге!

Сказалась ли потеря Барриоса? Там и без Барриоса есть кому играть. Другое дело, что невнимательно действовали в обороне. Раньше «Зенит» чем был хорош в матчах с командами, уступающими в классе: прессинговал, поддавливал, «душил», нагнетал. У тех не было шанса голову поднять. А в игре с «Химками» дали слабину. И подарили много времени сопернику. Это сигнал к тому, что необходимо вернуться к внимательной и дисциплинированной игре. Потеря концентрации — только в этом причина того, что «Химки» чуть не увезли очки из Петербурга», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».