«Испортили парня и сломали». И. Федотов — о грубых ошибках судьи Фролова в матче «Ростова»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Антона Фролова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Пари НН» (2:1).

«Здесь работал Фролов. По-человечески жалко, конечно, парня. Испортили его и сломали, никто ему не подсказывает, не направляет. Но хороший человек — это не профессия.

На 55-й минуте «Ростов» забил гол. Казарцев позвал Фролова к монитору, и тот оставил своё первоначальное решение. Это ошибка. Когда выпрыгивает вратарь, его вообще нельзя толкать. А Осипенко ещё и выставил руку в сторону и попал по руке вратарю. Тот, понятное дело, не достал до мяча, и был забит гол.

На 84-й минуте Фролов назначил 11-метровый в ворота «Нижнего» и показал жёлтую Янсане. Находясь в хорошей позиции, он посчитал, что мяч попал в руку. Но на самом деле было попадание в лицо. Казарцев в очередной раз вмешался, и Фролов поменял решение — отменил 11-метровый и жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.