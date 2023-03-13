Балахнин: игра «Спартака» вызывает вопросы, непозволительно пропускать столько от «Факела»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о матчах «Спартак» — «Факел» (3:2) и «Зенит» — «Химки» (3:2), сыгранных в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Почему «Спартак» не смог спокойно одержать победу над «Факелом»? Тут много причин. Не только в желании и мастерстве. Поле и погода не способствовали лёгкой игре. И потом, «Факел» борется за выживание и очень мотивирован. Понятно, что он слабее «Спартака», но за счёт самоотдачи сумел что-то компенсировать.
Гости играли жёстко, и всё это сказалось на результате. «Спартаку» непозволительно пропускать два мяча от такого соперника. Были ошибки в обороне из-за невнимательности и секундного расслабления. Ну и уровень игры «Спартака» пока вызывает у меня вопросы.
Ход матча «Зенита» с «Химками»? Однозначно недооценка. Вести 2:0, владеть инициативой и пропустить два мяча… Они выпали из игры на несколько минут, потеряли концентрацию, и гости наказали за это. Но у «Зенита» есть запас прочности, и он позволяет себе такие недочёты», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
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