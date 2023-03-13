И. Федотов: по правилам, Безбородов должен был отменить гол «Спартака» и дать пенальти

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Владислава Безбородова засчитать первый гол «Спартака» на 18-й минуте в матче с «Факелом» (3:2) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Соболев сыграл в мяч, игрок «Факела» выставил руку в сторону и сделал движение к мячу. Игра продолжилась, и «Спартак» забил гол. Безбородов в данном случае дал принцип преимущества. А даётся он только в одном случае: когда сразу забивается гол. Но «Спартак» забил гол, проведя атаку вторым темпом. По правилам и по рапорту, Безбородову должны снизить оценку, потому что была игра рукой. То есть арбитр должен был отменить гол и назначить 11-метровый.
Это справедливо или нет? Арбитр должен пойти на снижение оценки или отменить гол и назначить пенальти. В каком случае был бы скандал? Конечно, во втором. Безбородов выбрал первый вариант: поступился правилами и засчитал гол. И потом болельщики «Спартака» пускай рассказывают, какой Безбородов плохой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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