Руководство «Ювентуса» раздражено из-за очередной травмы Погба. Игрок может уйти летом

«Ювентус» недоволен частыми травмами полузащитника команды Поля Погба.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, француз может пропустить более длительный срок и вернуться на поле только через месяц.
Полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке. Сообщалось, что он выбыл на три недели.
Ситуация с травмами Погба беспокоит и раздражает руководство итальянского клуба. Если до конца сезона она не изменится и игрок будет больше лечиться, чем играть, то летом руководство «Ювентуса» может обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.
Погба присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провёл первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Ювентус».
Погба станцевал с травмированным коленом:
- 14 марта 2023
-
03:39
-
03:38
-
03:14
-
03:07
-
03:02
-
02:53
-
02:23
-
02:06
-
02:02
-
01:46
-
01:43
-
00:57
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:33
-
00:33
-
00:28
-
00:20
-
00:04
-
00:00
- 13 марта 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:20
-
23:11
-
23:09
-
23:01
-
22:51