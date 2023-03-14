Защитник «Пари НН»: Бердыев помешан на тактике, но тренер отличный

Камерунский защитник «Пари Нижний Новгород» Маки Баньяк рассказал о работе под руководством главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева в «Кайрате».
«Поладил ли я с Курбаном? Он помешан на тактике, но тренер он отличный. Всегда хочет, чтобы футболисты росли, и для этого много с ними общается. Да, порою кажется очень серьезным и хмурым. Олдскул такой, для него норма. Но это Курбана не портит», — приводит слова Баньяка Sport24.
Напомним, «Сочи» объявил о назначении Бердыева в конце декабря 2022 года. Специалист дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.
«Сочи» в 19 матчах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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