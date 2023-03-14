Вадим Гаранин – о Малкоме и Клаудиньо: сейчас жизнь такая, за Германию играют турок, араб

Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о получении Малкомом и Клаудиньо гражданства РФ.
«Не могу ставить оценки, правильно или нет. Сейчас смотришь на сборную Германии – там играют турок, араб, африканцы. Ты понимаешь, что сейчас жизнь такая: если людям нравится в нашей стране, подход к ним и отношения, если им это нужно и важно, почему нет?
Такая же история, как с Мелкадзе и гражданством Грузии? Безусловно. Кто скажет Георгию плохое, если он будет играть за часть своей родины? Она у него не только в России, но и там. Как можно такое осуждать? Только Георгий, Малком или Клаудиньо могут решать такие вопросы. Если они не нарушают закон, почему нет? У нас и Жерар Депардье приезжал, получал гражданство России. Там меньше осуждали решение, чем здесь. Главное, чтобы всем им было хорошо. Я воспринял новость про Малкома и Клаудиньо как свершившийся факт. Двумя россиянами стало больше», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
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