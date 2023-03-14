Джермейн Дефо — о темнокожих тренерах в АПЛ: цифры шокируют, если быть абсолютно честным

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и сборной Англии Джермейн Дефо высказался относительно того, что только 4,4% тренеров и менеджеров в английском футболе являются темнокожими.
«Иногда мне очень неприятно говорить об этом, потому что кажется, что я обсуждаю одно и то же годами. Цифры шокируют, если быть абсолютно честным.
Некоторые говорили мне: «Какой в этом смысл? Я не хочу тратить своё время на получение тренерской лицензии, а потом не иметь возможности тренировать. Это бессмысленно. Я лучше пойду в медиа и, надеюсь, что чего-то там добьюсь.
За эти годы было много великих имён, легенд Премьер-лиги, которые играли в больших турнирах, но не получили возможности», — приводит слова Дефо BBC.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 14 марта 2023
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