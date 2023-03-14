Вадим Гаранин: немного расстроился, когда узнал, что «Пари НН» выбрал не меня

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин признался, что немного расстроился из-за сорвавшегося сотрудничества с «Пари Нижним Новгородом». По словам специалиста, тренировать в РПЛ — это очень интересный вызов, за который стоит отдать всё. Напомним, тренером «Пари НН» был назначен Артём Горлов.
«Мы созванивались с людьми, которые были на встрече. Но я в какой-то момент сам понял, что выбрали Артема Сергеевича, и мне друзья об этом сказали. Немного расстроился, потому что РПЛ – это очень интересно. Стоит все отдать, чтобы быть там.
Понял ли я, почему «Пари НН» выбрал Горлова, а не меня? Нет, мы об этом не говорили. Наверное, губернатору понравились какие-то идеи. И четвертое место «Енисея» является основанием для этого. Но я не бегал и не спрашивал, почему вы взяли его, а не меня», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
- 14 марта 2023
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