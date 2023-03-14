Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Минспорта заявили, что благодаря Fan ID на стадионы начала ходить семейная аудитория

В Минспорта заявили, что благодаря Fan ID на стадионы начала ходить семейная аудитория
Аудио-версия:
Комментарии

В Министерстве спорта Российской Федерации заявили, что после введения системы Fan ID на стадионы матчей РПЛ начала ходить семейная аудитория. Также отмечается, что увеличилась доля детей, посещающих футбольные игры.

«На стадионы начала ходить семейная аудитория, значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16 %», — приводит заявление Минспорта РФ «ФедералПресс».

Напомним, сейчас Fan ID, или карта болельщика, требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.

Fan ID в цифрах. Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было Fan ID в цифрах. Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023