В Минспорта заявили, что благодаря Fan ID на стадионы начала ходить семейная аудитория

В Министерстве спорта Российской Федерации заявили, что после введения системы Fan ID на стадионы матчей РПЛ начала ходить семейная аудитория. Также отмечается, что увеличилась доля детей, посещающих футбольные игры.

«На стадионы начала ходить семейная аудитория, значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16 %», — приводит заявление Минспорта РФ «ФедералПресс».

Напомним, сейчас Fan ID, или карта болельщика, требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.