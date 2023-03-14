Гаранин — о возвращении в Первую лигу: маленький шажочек назад ради большого шага вперёд

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин заявил, что для него возвращение в Первую лигу не является существенным шагом назад. Напомним, осенью 2022 года Гаранин был уволен из «Сочи» и вместе со своим тренерским штабом вернулся в «Енисей», в которым работал до перехода в клуб РПЛ.
«Возвращение в Первую лигу из РПЛ — это шаг назад? Очень сложный вопрос, потому что для команды и болельщиков слова «шаг назад» будут неправильными. У нас были серьезные предложения, нас хотели видеть в командах, но мы выбрали Красноярск, потому что это важная частичка нашей жизни. Мы сейчас общались с опытными игроками и говорили им: «Ребята, поймите, что не старший тренер Гаранин и его штаб пришли, сделали чудо и ушли в РПЛ. Это сделали мы все вместе».
Без руководства и футболистов мы сколько угодно могли бы рассказывать детали, рисовать на доске игровые принципы, делать красивые теоретические занятия, но без веры игроков ничего бы не получилось. И в этом сезоне «Енисей» продолжил играть хорошо, несмотря на потерю Саши Зотова, Мингияна Бевеева, Миши Опарина.
Безусловно, уровень РПЛ — это мечта для любого футболиста. И сейчас одна из важнейших причин, почему мы пришли, — мы с этой командой хотим попробовать выйти в высшую лигу. Ради РПЛ мы все живем и работаем. Это то, что позволяет развиваться, заставляет отказывать себе в отдыхе, в общении с семьей, чтобы работать и быть наверху. Так что не скажу, что для меня лично это шаг назад. Да, визуально возвращение из Премьер-Лиги в Первую лигу выглядит именно так. Но в этом плане мы надеемся сделать такой маленький шажочек назад, чтобы потом сделать большой шаг вперед.
Но будет очень сложно. Конкуренция очень серьезная, специфика в ФНЛ непростая. Сейчас будет чуть полегче, потому что «тройников» меньше, календарь оптимизирован. Это большая помощи тренерам и футболистам для восстановления и подготовки. Здесь в подготовке к игре огромное значение имеет работа в микроциклах», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
- 14 марта 2023
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