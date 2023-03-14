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В «Баварии» рассказали, почему начали сотрудничество с бывшей командой Гарета Бэйла в МЛС

В «Баварии» рассказали, почему начали сотрудничество с бывшей командой Гарета Бэйла в МЛС
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о причинах начала сотрудничества с клубом «Лос-Анджелес». В команде завершил карьеру Гарет Бэйл, а сейчас её представляют Джорджо Кьеллини и Карлос Вела.

«Сотрудничество с футбольным клубом «Лос-Анджелес» дает нам возможность развивать таланты на международном уровне в рамках нашей собственной системы. Наш кампус, который остается сердцем молодежного развития «Баварии», также выиграет от этой сделки. В будущем мы сможем предложить нашим молодым игрокам еще более адаптированный карьерный путь и, следовательно, лучший переход в наши профессиональные команды и профессиональный футбол. Это делает «Баварию» более привлекательной как клуб для развития молодежи», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии» на официальном сайте.

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