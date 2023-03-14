Защитник «Баварии» Павар изменил своё мнение и хочет остаться в клубе — Sky Sports

Французский футболист мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар, вероятно, продлит соглашение с клубом. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Ранее сообщалось, что 24-летний Павар, чей контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2024 года, не прочь попробовать свои силы в другой команде. Слухи связывали чемпиона мира 2018 года с «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Появлялась информация, что представители Бенжамена заявили испанскому клубу, что их клиент намерен играть в их команде.
Однако по данным Плеттенберга, сейчас представители Павара склоняются к варианту с продлением контракта. Сообщается, что стороны не проводили переговоров, но в «Баварии» довольны, что футболист изменил своё мнение и, вероятно, предложат ему новый контракт.
Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона. Видеоролик:
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