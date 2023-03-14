Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Баварии» Павар изменил своё мнение и хочет остаться в клубе — Sky Sports

Защитник «Баварии» Павар изменил своё мнение и хочет остаться в клубе — Sky Sports
Аудио-версия:
Комментарии

Французский футболист мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар, вероятно, продлит соглашение с клубом. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 24-летний Павар, чей контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2024 года, не прочь попробовать свои силы в другой команде. Слухи связывали чемпиона мира 2018 года с «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Появлялась информация, что представители Бенжамена заявили испанскому клубу, что их клиент намерен играть в их команде.

Однако по данным Плеттенберга, сейчас представители Павара склоняются к варианту с продлением контракта. Сообщается, что стороны не проводили переговоров, но в «Баварии» довольны, что футболист изменил своё мнение и, вероятно, предложат ему новый контракт.

Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона. Видеоролик:

Новость по теме
Защитник «Баварии» Павар рассказал о конфликте с Неймаром во время матча с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023