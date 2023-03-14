Жерар Пике: не собираюсь комментировать песни Шакиры, для меня важно лишь здоровье детей

Бывший испанский футболист Жерар Пике отказался комментировать песни своей бывшей подруги Шакиры, направленные в его адрес. Во время совместной жизни у пары родилось двое сыновей.

«Я не хочу говорить об её песнях. Все люди несут ответственность, особенно те из нас, кто является родителями, старается защитить своих детей. Каждый принимает соответствующие решения, и мне не хочется говорить об этом, потому что единственное, чего я хочу, это чтобы дети были здоровы», — приводит слова Пике Sport.es со ссылкой на Rac1.

Напомним, после расставания Шакира выпустила две песни в адрес Пике, которые вышли в 2023 году. Она призналась, что одна из них стала «гимном для очень многих женщин».

Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик: