Жерар Пике: не собираюсь комментировать песни Шакиры, для меня важно лишь здоровье детей
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Бывший испанский футболист Жерар Пике отказался комментировать песни своей бывшей подруги Шакиры, направленные в его адрес. Во время совместной жизни у пары родилось двое сыновей.
«Я не хочу говорить об её песнях. Все люди несут ответственность, особенно те из нас, кто является родителями, старается защитить своих детей. Каждый принимает соответствующие решения, и мне не хочется говорить об этом, потому что единственное, чего я хочу, это чтобы дети были здоровы», — приводит слова Пике Sport.es со ссылкой на Rac1.
Напомним, после расставания Шакира выпустила две песни в адрес Пике, которые вышли в 2023 году. Она призналась, что одна из них стала «гимном для очень многих женщин».
Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик:
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