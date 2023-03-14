Жерар Пике рассказал о причинах завершения карьеры в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что не собирался завершать карьеру в испанском клубе по ходу нынешнего сезона. Последний матч за свой родной клуб испанец провёл в ноябре 2022 года.

«Как я себя чувствую? Лично у меня всё хорошо. Фраза, которую сказал на прощании на «Камп Ноу», хорошо отражала моё душевное состояние. Многое происходило в моей жизни, и не только на профессиональном уровне. Порой понимаешь, что иногда нужно принять лучшее решение для всех. Перестать играть за «Барселону» — это не то, чего я хотел, но понял, что должен это сделать. Эта фраза пришла сама собой.

Я закончил карьеру по ряду причин. Не чувствовал себя таким важным игроком, как в прежние времена, и это не приносило мне удовольствия. Не буду вдаваться в подробности, чувствовал ли я себя обманутым кем-то. Это было самое полезное решение для меня и для команды. Принял обдуманное и правильное решение», — приводит слова Пике Sport.es со ссылкой на Rac1.

Во время своего прощания на «Камп Ноу» Пике сказал болельщикам, что он «здесь родился, здесь и умрёт».

Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче. Видеоролик: