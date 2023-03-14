Гаранин: было бы интересно, если бы Россия сыграла с Китаем, Камеруном, Саудовской Аравией

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин поделился мнением о возможных соперниках сборной России по товарищеским матчам. Так, специалист считает, что интересно было бы увидеть матч россиян с командами Китая, Камеруна, Ганы и Саудовской Аравии.
«Матч с Ираном будет интересным? Думаю, что да. Иран – не подарок. Будет интересно посмотреть матч. Соперник гораздо статуснее, чем были до этого, хотя хорошо, что и предыдущие игры были. Я был бы рад, если бы наши молодежная и юношеские сборные сыграли с Ираном. Это для всех тренеров и футболистов было бы круто.
Мне кажется, много с кем можно играть. С тем же Китаем было бы достаточно интересно. Саудовская Аравия и другие арабские команды. На африканские сборные было бы интересно посмотреть – Камерун, Гана. Там есть сильные команды, главное, чтобы политика не помешала. Латинская Америка хорошо к нам относится, было бы здорово», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
- 14 марта 2023
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