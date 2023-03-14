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Пике — об аресте Алвеса: был в шоковом состоянии. Как такое могло произойти?

Пике — об аресте Алвеса: был в шоковом состоянии. Как такое могло произойти?
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Бывший испанский защитник Жерар Пике, выступавший с Дани Алвесом за «Барселону», прокомментировал нахождение бразильского футболиста под арестом. Его обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе и могут посадить на срок до 12 лет.

«Это очень сложный момент. Хорошо отношусь к Дани, потому что знаю его лично. Самое простое в этой ситуации — сказать, что он виновен. Предпочитаю подождать решения судьи. Как бывшему одноклубнику тебе кажется, что ты хорошо его знаешь, а после этого кажется, что Дани тебе совершенно незнаком. И ты впадаешь в состояние шока, спрашивая: «как такое могло произойти?» Если это правда, то я буду очень резок», — приводит слова Пике Sport.es. со ссылкой на Rac1.

Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче. Видеоролик:

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