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Кавазашвили: по окончании дискриминации от ФИФА и УЕФА наши игроки будут уезжать в Европу

Кавазашвили: по окончании дискриминации от ФИФА и УЕФА наши игроки будут уезжать в Европу
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что в будущем российские футболисты смогут переходить в европейские топ-клубы. В частности Кавазашвили заявил, что попробовать себя за рубежом могли бы вратаря «Спартака» — Александр Максименко и Александр Селихов.

«Наша вратарская школа «Спартака» была и остаётся очень хорошей. Если бы не дискриминационная политика ФИФА и УЕФА к нашей стране, то мы бы могли отправлять российских футболистов в зарубежные клубы. Но когда-то это кончится и наши игроки будут появляться в европейских топ-клубах.

Наши спартаковские вратари Селихов и Максименко могли бы попробовать себя в зарубежном клубе. Наша советская вратарская школа была готовым продуктом, голкипер мог играть в команде любого уровня. Но после развала СССР российские вратари стали сдавать свои позиции. Если нашему вратарю повезёт, он придёт в зарубежный клуб и не сломается, то после проверки его возможностей он сможет играть на высоком уровне», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

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