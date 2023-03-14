Гранат: «Локомотив» начал набирать потерянную форму. Он явный фаворит в матче с «Акроном»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиям от первого матча четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом»
«Локомотив» начал набирать потерянную форму, пришли победы. Главное, что у них был правильный настрой на команду из первой лиги. Игра с «Ахматом» получилась рваной, по ней судить толком нельзя. А вот в матче с «Ростовом» железнодорожники смотрелись очень здорово, как и со «Спартаком». Видно, что у «Локомотива» налаживается игра. Их можно назвать явным фаворитом в кубковом матче против «Акрона», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Встреча «Акрон» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 14 марта, на стадионе «Кристал» в Жигулёвске и начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 14 марта 2023
-
15:49
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:12
-
15:02
-
14:50
-
14:44
-
14:36
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:10
-
14:06
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:06
-
11:59
-
11:59