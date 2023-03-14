Гранат: «Локомотив» начал набирать потерянную форму. Он явный фаворит в матче с «Акроном»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиям от первого матча четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом»

«Локомотив» начал набирать потерянную форму, пришли победы. Главное, что у них был правильный настрой на команду из первой лиги. Игра с «Ахматом» получилась рваной, по ней судить толком нельзя. А вот в матче с «Ростовом» железнодорожники смотрелись очень здорово, как и со «Спартаком». Видно, что у «Локомотива» налаживается игра. Их можно назвать явным фаворитом в кубковом матче против «Акрона», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Встреча «Акрон» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 14 марта, на стадионе «Кристал» в Жигулёвске и начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.